Роды в Украине подорожали: Сколько стоит стать мамой

Чиновники просят украинцев не давать взятки врачам и не платить за роды.

С 1 апреля 2021 года в Украине вступает в силу новая программа медицинских гарантий. Такой тариф утвержден постановлением Кабинета министров № 133.

На этот год в проекте программы заложено 35 пакетов медицинских услуг.

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В том числе увеличат и тариф на роды, теперь роженица не должна ничего платить за оказанные услуги. Раньше пакет составлял 8 тысяч гривен, теперь его увеличили до 10 тысяч.

В родильных домах сообщают, что на естественные роды можно потратить 8.5 тысяч гривен, то на кесарево сечение этого будет мало, оно стоит порядка 20 тысяч.

Эксперты НСЗУ утверждают, что это не так, денег вполне хватает для оказания необходимой помощи маме и ребенку и для того, чтобы купить лекарства.

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В Нацслужбе просят родителей воздержаться от традиции платить за роды в конвертах, таким образом благодарить врача. В том случае, если у вас требуют деньги, то нужно жаловаться, привлекать внимание. Если такая ситуация возникнет, то с роддомом могут разорвать контракт, а вам вернуть ваши деньги.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве врач принимал роды по Skype. Домашние роды закончились вызовом “скорой“ помощи.