Ребенок был пассажиром автомобиля, участвовавшего в ДТП, и хотел покинуть место аварии.

Свалил на землю и заломил руки: Полицейский напал на ребенка после ДТП

Свалил на землю и заломил руки: Полицейский напал на ребенка после ДТП

Следователи ГБР сообщили о подозрении сержанту полиции, который применил силу против ребенка, не имея на то оснований. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читай также: На Киевщине полицейские украли 4,6 млн грн зарплатных денег

По версии следствия, инцидент произошел во время оформления ДТП в Краматорске (Донецкая область). Тогда малолетний пассажир одной из пострадавших машин решил покинуть место аварии.

Как отметили в ГБР, в присутствии ребенка на месте аварии не было никакой необходимости, но полицейский догнал ребенка, повалил на землю, заломил руки и принудительно привел обратно на место ДТП. В результате ребенок получил легкие телесные повреждения.

Читай также: Сотрудник СБУ похитил человека и вымогал большой выкуп

В настоящее время полицейскому вменяют превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием. За это ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Сейчас решается вопрос о назначении полицейскому меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, в столичном супермаркете охранник ударил женщину. За это его тут же уволили.