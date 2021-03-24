Киевскую ячейку вместо политика временно возглавит Леся Забуранная.

"Я – бультерьер президента": Тищенко стал главой "СН" в Закарпатье УНИАН

Николай Тищенко стал главой ячейки партии “Слуга народа“ (СН) в Закарпатской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе народного депутата, передает “PavlovskyNews“.

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По имеющимся данным, вместо Тищенко Киевскую ячейку возглавит Леся Забуранная. Однако должность она займет только на период жесткого карантина, а именно до 10 апреля. Об этом рассказала ее коллега депутат Юлия Гришина.

Стоит отметить, что сам Тищенко, комментируя возможное назначение главой Закарпатской областной организации партии “Слуга народа“, ранее отмечал, что регион является одним из самых сложных. Там минимум 5 раз менялась власть, а люди оставались и ценили основные человеческие правила – “любовь, добро, труд“.

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Своей первой задачей при назначении Тищенко называл предоставление достойной заработной платы и рабочих мест.

“Знаете, я – бультерьер президента. Поэтому где будет нужна команда, где будет нужна моя работа, там я буду и работать“, – говорил политик.

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