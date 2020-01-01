Деньги получат предприниматели и люди из "красных" зон, рассказал Денис Шмыгаль.

В Украине возобновят выплаты за карантин: Зеленский внес в Раду закон Офис президента / Facebook

В Украине возобновят выплаты за карантин в сумме 8 тыс грн. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о помощи бизнесу во время локдауна. Подробности рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, а на сайте парламента появилась информация о законопроекте.

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Так, по словам Шмыгаля, по поручению Зеленского в стране будут введены денежные выплаты и поддержка людей из-за усиления карантина в областях.

Премьер объяснил, что в Украине растет уровень заболеваемости, потому все больше регионов попадают в “красную“ зону карантина. По этой причине был создан комплекс мероприятий, направленных на поддержку бизнеса и людей. Их реализуют в рамках совместной работы с органами местного самоуправления.

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Шмыгаль также рассказал, что государство готово выплатить по 8 тыс грн предпринимателям и работникам, пострадавшим в результате усиления карантина в “красных“ зонах. Похожая мера была реализована зимой.

Власти также ожидают, что органы местного самоуправления тоже введут для граждан дополнительные выплаты, которые будут выдавать помимо государственной поддержки.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский уже внес в Верховную Раду законопроект о помощи бизнесу в период локдауна. Документ помечен как неотложный. Он уже был передан на рассмотрение руководству парламента.

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