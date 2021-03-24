Тарифы на электричество повышать не будут, - Шмыгаль

Стоимость кВт остается прежней и составляет 1,68 гривен.

Правительство приняло решение не повышать тарифы на электроеэнергию с 1 апреля. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 24 марта.

Цена остаётся на том же уровне, составляет 1.68 гривен за кВт для населения.

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“Мы позволили “Энергоатому“ полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства“, - добавил чиновник.

Напомним, что для потребителей отменили норму, по которой с 1 октября до 30 апреля, при использовании до 3000 кВт в месяц они платили по тарифу 90 копеек. Если же люди использовали больше 3000 кВт, то должны были платить - 1.68 гривен. После Украину накрыла волна протестов.

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Кабмин также установил порядок компенсации для некоторых потребителей. 1,4 миллиарда гривен будет поступать на счёт поставщика электроэнергии. В большинстве случаев это касается домохозяйств с электроотоплением.