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Тарифы на электричество повышать не будут, - Шмыгаль

Комментариев: 1
Стоимость кВт остается прежней и составляет 1,68 гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
УНИАН

Правительство приняло решение не повышать тарифы на электроеэнергию с 1 апреля. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 24 марта. 

Цена остаётся на том же уровне, составляет 1.68 гривен за кВт для населения.

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“Мы позволили “Энергоатому“ полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства“, - добавил чиновник.

Напомним, что для потребителей отменили норму, по которой с 1 октября до 30 апреля, при использовании до 3000 кВт в месяц они платили по тарифу 90 копеек. Если же люди использовали больше 3000 кВт, то должны были платить - 1.68 гривен. После Украину накрыла волна протестов.

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Кабмин также установил порядок компенсации для некоторых потребителей. 1,4 миллиарда гривен будет поступать на счёт поставщика электроэнергии. В большинстве случаев это касается домохозяйств с электроотоплением.

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Теги: Украина, электричество, тарифы, цены, Денис Шмыгаль
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Комментариев (1)
naswevret    24.03.2021, 14:45
Оценка:  -22
naswevret
Правда?Ух ты!Не может быть!Не верю в это счастье!А что это за фото такое?На Шмурдяка навели что-то огнестрельное,что он ласты свои поднял?Шмурдяк что-то знает?Или просто предсказывает будущее?
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