Названа причина смерти военнослужащей, которую привили от COVID

Сегодня одесские врачи провели вскрытие ее тела.

Причиной смерти украинской военнослужащей Инны Нарожной, которая умерла через два дня после вакцинации от коронавируса, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Такое заключение сделали судмедэксперты, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минздрава Украины.

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Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности у умершей украинской военнослужащей обнаружили также атеросклеротический кардиосклероз.

В сообщении отмечается, что результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Напомним, Инна Нарожная, которая по контракту проходила службу в ракетно-зенитном полку, скончалась 23 марта в Одесской области. Во внеслужебное время она потеряла сознание. На место происшествия прибыли врачи, но реанимационные мероприятия не помогли.

strana.ua

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Нарожная должна была отправиться в район проведения Операции объединенных сил на Донбасс, поэтому 21 марта ей сделали прививку от коронавируса.

Ранее стало известно, что в Египте умер 21-летний украинский студент. Он лег спать, а утром не проснулся.