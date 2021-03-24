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Названа причина смерти военнослужащей, которую привили от COVID

Комментариев: 1
Сегодня одесские врачи провели вскрытие ее тела.
Инна Нарожная
Инна Нарожная
strana.ua

Причиной смерти украинской военнослужащей Инны Нарожной, которая умерла через два дня после вакцинации от коронавируса, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Такое заключение сделали судмедэксперты, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Минздрава Украины.

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Кроме острой сердечно-сосудистой недостаточности у умершей украинской военнослужащей обнаружили также атеросклеротический кардиосклероз.

В сообщении отмечается, что результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации в рамках расследования, как того требуют протоколы Минздрава.

Напомним, Инна Нарожная, которая по контракту проходила службу в ракетно-зенитном полку, скончалась 23 марта в Одесской области. Во внеслужебное время она потеряла сознание. На место происшествия прибыли врачи, но реанимационные мероприятия не помогли.

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Нарожная должна была отправиться в район проведения Операции объединенных сил на Донбасс, поэтому 21 марта ей сделали прививку от коронавируса.

Ранее стало известно, что в Египте умер 21-летний украинский студент. Он лег спать, а утром не проснулся.

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Теги: военнослужащая, смерть, вакцинация, коронавирус, Минздрав Украины
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Комментариев (2)
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naswevret    24.03.2021, 14:26
Оценка:  -20
naswevret
То есть она в любом случае бы умерла,а прививка индийской бодягой,которая является всем чем угодно,но только не вакциной от коронавируса,ни коим образом не способствовала её смерти?Мы правильно вас поняли?
SAId    24.03.2021, 14:56
Оценка:  -1
SAId
ты я так понял продвигаеш рюсскую бодягу Спутник v?
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