Смерть украинского врача в Египте: Вдова обвинила страховую фирму

Женщина намерена добиваться правды.

Египетские медики долгое время отказывались лечить украинского волонтера и врача Юрия Юрасюка, который заболел коронавирусом, пребывая на отдыхе в Египте. Об этом в интервью Оbozrevatel рассказала вдова украинца Ольга.

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По словам женщины, скорая помощь дважды отвозила ее мужа в больницу, но местные врачи отказывали ему в госпитализации. В итоге Юрия положили в больницу лишь через несколько дней, когда у него начался кровавый кашель и появились затруднения с дыханием.

“Его почти сразу подключили к аппарату ИВЛ. До этого он еще успел прислать мне селфи оттуда. Но состояние было тяжелым, он уже задыхался. А вечером связь с ним пропала“, — говорит Ольга.

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На фоне коронавируса у мужчины развились проблемы с почками, из-за чего ему назначили диализ. Затем была остановка дыхания и последующая реанимация, но в итоге пострадал головной мозг.

“Потом мне передали заключение из всех обследований, у него еще были пробиты легкие дренажами во время реанимации“, — сообщила женщина.

Отмечается, что в официальном заключении о смерти говорится, что Юрий Юрасюк умер от острой сердечной недостаточности. Но в рапорте, который вдове вручили египетские власти, причиной смерти указан коронавирус.

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Женщина намерена добиваться правды и уже написала заявление в египетскую полицию. По мнению Ольги, вина за произошедшее лежит в том числе на страховой компании, которая отрицала необходимость госпитализации.

Именно с подачи страховщиков, уверена вдова, ее мужа не положили в больницу сразу. Ольга утверждает, что предупреждала врачей о сопутствующих заболеваниях мужа, но ее не слушали, пока не стало поздно.

Напомним, Юрий Юрасюк из Ирпеня Киевской области умер 19 марта в Египте. Мужчина поехал вместе с женой Ольгой и двумя дочерями на отдых в начале марта.