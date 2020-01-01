Его максимальный размер составит почти 24 тыс грн.

В Украине могут ввести штрафы за продажу лекарств детям depositphotos.com

В Украине могут ввести штрафы за продажу лекарств несовершеннолетним детям. Комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять за основу соответствующий проект закона №5123-1. Подробности передает пресс-служба парламента.

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Данный документ предлагает изменить Кодекс об административных правонарушениях. Он вводит ответственность за продажу и доставку лекарственных средств детям, в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом.

Так, лицу, которое совершает торговлю лекарствами или осуществляет их доставку, будет грозить штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Речь идет о сумме в 6 800 – 13 600 грн.

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Если на протяжении года правонарушение повторится, то привлекавшееся к ответственности лицо накажут штрафом от 13 600 до 23 800 тыс грн (от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов).

Стоит отметить, что Раде рекомендовали запретить продажу лекарств детям еще в начале марта. Рекомендацию давали специалисты из комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования.

Ранее сообщалось, что в Украине могут возобновить выплаты за карантин. Президент Владимир Зеленский внес в парламент соответствующий законопроект.