Весенний призыв-2021: Известна численность призывников

На одного человека государство потратит в районе 5 тыс грн.

Кабмин принял распоряжение о сроках весеннего призыва-2021 и численности призывников на срочную военную службу. Всего в армию пойдут 14 246 украинцев. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

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Так, по имеющимся данным, в рамках призыва в апреле-июне в ВСУ планируют набрать 6,5 тыс человек, в Государственную спецслужбу транспорта – 600 человек, в Национальную гвардию – 4 646 человек, а в Госпогранслужбу – 2,5 тыс человек.

На проведение весеннего призыва потратят сумму в 66 млн грн.

Количество призывников Алексей Гончаренко / Telegram

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Так, объем расхода на одного призывника будет составлять 4 633 грн 13 коп. Из данной суммы 4 540 грн потратят на денежную помощь украинцам, призванным на срочную службу, а оставшиеся 93 грн и 13 коп уйдут на подготовку и проведение призыва.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести штрафы за продажу лекарств детям.