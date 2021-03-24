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Весенний призыв-2021: Известна численность призывников

Комментариев: 1
На одного человека государство потратит в районе 5 тыс грн.
Весенний призыв-2021: Известна численность призывников
Весенний призыв-2021: Известна численность призывников
ВСУ / Facebook

Кабмин принял распоряжение о сроках весеннего призыва-2021 и численности призывников на срочную военную службу. Всего в армию пойдут 14 246 украинцев. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

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Так, по имеющимся данным, в рамках призыва в апреле-июне в ВСУ планируют набрать 6,5 тыс человек, в Государственную спецслужбу транспорта – 600 человек, в Национальную гвардию – 4 646 человек, а в Госпогранслужбу – 2,5 тыс человек.

На проведение весеннего призыва потратят сумму в 66 млн грн.

Количество призывников
Количество призывников
Алексей Гончаренко / Telegram

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Так, объем расхода на одного призывника будет составлять 4 633 грн 13 коп. Из данной суммы 4 540 грн потратят на денежную помощь украинцам, призванным на срочную службу, а оставшиеся 93 грн и 13 коп уйдут на подготовку и проведение призыва.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести штрафы за продажу лекарств детям.

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Теги: призыв, армия, срочная служба, призывники, Украина, весна
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Комментариев (1)
Frenki-zol    24.03.2021, 18:02
Оценка:  -22
Frenki-zol
вперед, свидомые коментаторы))))
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