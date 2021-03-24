В Харькове нашли склад с оружием производства России

Правоохранители обнаружили 40 гранат, мины, взрывчатку и более 2 тыс патронов.

В Харькове сотрудники нашли склад с оружием производства России. Подробности рассказал глава пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

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В сообщении указывается, что оружейный склад был найден в рамках следственных действий, проводимых в отношении боевика незаконной “ЛНР“. Последнего задержали накануне.

У злоумышленника были обнаружены записи с GPS-координатами, указывающими на определенное место в лесу под Харьковом. Оказалось, что там был тайник с оружием российского производства.

Из него правоохранители изъяли 10 гранат РШГ-1, РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат Ф-1 и РГД-5, 2 противопехотные мины МОН-50, 20 запалов к гранатам, около 6 кг взрывчатки, 6 электродетонаторов, 2 зажигательные трубки, детонирующие шнуры, а также более 2 тыс патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.

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Считается, что склад был обустроен для совершения террористических действий в Украине. По факту случившегося было открыто уголовное производство. В данный момент сотрудники СБУ устанавливают лиц, причастных к организации преступления.

Ранее сообщалось, что в Украине поймали агента белорусского КГБ.