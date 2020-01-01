В Сумской области пытались украсть 340 тонн зерна

Зерно вывозили из госпредприятия по сомнительным документам.

В Сумской области хотели украсть 340 тонн зерна. Хищение предотвратили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает пресс-служба ведомства.

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Так, сообщении указывается, что крупную партию зерна пытались похитить из Ахтырского комбината хлебопродуктов. Оно входит в состав Государственного агентства резерва Украины.

Во вторник, 23 марта, 340 тонн зерна хотели вывести из территории комбината. На товар были предоставлены сомнительные документы.

Это уже второй инцидент на комбинате за последние два месяца НАБУ / Facebook

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По факту случившегося правоохранители осуществляют расследование. Зерно было возвращено на госпредприятие.

В сообщении также указывается, что данное предприятие попадает в хроники НАБУ уже второй раз за последние два месяца. Первый раз в феврале из комбината пытались вывезти зерновые и масличные культуры, которые не были учтены. НАБУ удалось пресечь противоправные действия.

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