В Сумской области пытались украсть 340 тонн зерна
В Сумской области хотели украсть 340 тонн зерна. Хищение предотвратили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), передает пресс-служба ведомства.
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Так, сообщении указывается, что крупную партию зерна пытались похитить из Ахтырского комбината хлебопродуктов. Оно входит в состав Государственного агентства резерва Украины.
Во вторник, 23 марта, 340 тонн зерна хотели вывести из территории комбината. На товар были предоставлены сомнительные документы.
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По факту случившегося правоохранители осуществляют расследование. Зерно было возвращено на госпредприятие.
В сообщении также указывается, что данное предприятие попадает в хроники НАБУ уже второй раз за последние два месяца. Первый раз в феврале из комбината пытались вывезти зерновые и масличные культуры, которые не были учтены. НАБУ удалось пресечь противоправные действия.
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