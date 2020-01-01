Открыто дело по разрушению парка в Форосе

В уникальном Форосском ландшафтном парке ведется реконструкция многоэтажного здания и строительство детского лагеря. "Власти" Крыма разрешили демонтировать редкие деревья.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла производство из-за застройки Форосского ландшафтного парка в аннексированном Крыму. Действия “администрации“ были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, сообщает пресс-служба Представительства Президента Украины в АР Республике Крым, передает Корреспондент.

“23 марта Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя по обращению Представительства внесены сведения в ЕРДР по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры Форосский ландшафтный парк. Такие действия были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)“, - говорится в сообщении.

Постоянный Представитель Антон Кореневич осудил “экологический произвол“ в Форосском парке, заявив, что застройка имеет крайне негативные последствия для окружающей природной среды полуострова.

“Мы предоставили соответствующую информацию об этой противоправной деятельности нашим правоохранительным органам и по нашему обращению открытое соответствующее уголовное производство“, - добавил Кореневич.

Форосский ландшафтный парк был основан в 1834 году. Его площадь составляет 70 гектаров. Объект входит в число наиболее значимых парков-памятников садово-парковой архитектуры Украины и объявлен особо охраняемой природной территорией общегосударственного значения.

Скандал с застройкой в парке Фороса разразился еще в феврале. На его территории была разрешена реконструкция 18-этажного здания и строительство детского оздоровительного лагеря. При этом “власти“ Крыма разрешили снести зеленые насаждения.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму начали застраивать ландшафтные парки царских времен.