Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Комментариев: 1
Документ также определяет приоритеты страны в защите прав и свобод человека.
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма
Офис президента / Facebook

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Он подписал указ, которым ввел решение СНБО. Подробности передает пресс-служба “Офиса президента“.

Читай также: В Украине могут ввести штрафы за продажу лекарств детям

Так, в сообщении указывается, что документ определяет меры, направленные на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в рамках международно признанных границах путем деоккупации полуострова.

Стратегия также обозначает приоритеты страны о защите прав и свобод человека, которые были нарушены в рамках временной оккупации. Также определены основные направления политики. Документ является сигналом международному сообществу о том, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности.

Согласно указу президента, в рамках политики деоккупации Крыма Украина создает международный переговорный процесс, который основывается, в том числе, на пунктах Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах работы “Крымской платформы“.

Читай также: В Украине возобновят выплаты за карантин: Зеленский внес в Раду закон

Последняя является основным внешнеполитическим инструментом консолидации международных усилий, которые направлены на восстановление территориальной целостности государства.

План реализации Стратегии разработает Кабинет министров. На его основании государственные органы подготовят и реализуют необходимые меры.

Ранее сообщалось, что возле Офиса президента протестовали “COVID-диссиденты“.

Поделись:
Теги: президент, Крым, Владимир Зеленский, деоккупация, указ, стратегия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Michael2811    24.03.2021, 17:02
Оценка:  -26
Michael2811
Слава Украине!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь