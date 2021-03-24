Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

Документ также определяет приоритеты страны в защите прав и свобод человека.

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Он подписал указ, которым ввел решение СНБО. Подробности передает пресс-служба “Офиса президента“.

Читай также: В Украине могут ввести штрафы за продажу лекарств детям

Так, в сообщении указывается, что документ определяет меры, направленные на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины в рамках международно признанных границах путем деоккупации полуострова.

Стратегия также обозначает приоритеты страны о защите прав и свобод человека, которые были нарушены в рамках временной оккупации. Также определены основные направления политики. Документ является сигналом международному сообществу о том, что Украина последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности.

Согласно указу президента, в рамках политики деоккупации Крыма Украина создает международный переговорный процесс, который основывается, в том числе, на пунктах Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также на результатах работы “Крымской платформы“.

Читай также: В Украине возобновят выплаты за карантин: Зеленский внес в Раду закон

Последняя является основным внешнеполитическим инструментом консолидации международных усилий, которые направлены на восстановление территориальной целостности государства.

План реализации Стратегии разработает Кабинет министров. На его основании государственные органы подготовят и реализуют необходимые меры.

Ранее сообщалось, что возле Офиса президента протестовали “COVID-диссиденты“.