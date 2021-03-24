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Бывшего главу МВД Захарченко лишили наград разведки

Комментариев: 3
Также наград лишили бывших чиновников из ВМС.
Бывшего главу МВД Захарченко лишили наград разведки
Бывшего главу МВД Захарченко лишили наград разведки
УНИАН

Бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко лишили наград разведки. Данный указ подписал начальник Генерального управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что глава разведывательного органа полковник Буданов лишил ведомственных наград ГУР лиц, которые получили свои награды за выполнение разведзаданий во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Стоит отметить, что помимо Захарченко наград были лишены экс-начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро, а также экс-глава штаба, первый заместитель командующего ВМС Сергей Елисеев.

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Приказ полковника Буданова является реализацией указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против указанных лиц.

Ранее сообщалось, что в Харькове был найден склад с оружием производства России.

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Теги: МВД, Виталий Захарченко, разведка, санкции, награды
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    24.03.2021, 20:50
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
А когда лишат наград псевдоразведчика ЗЕленого блохера Арестовича?
shk67    24.03.2021, 19:03
Оценка:  +21
shk67
Мусор-разведчик?! Ваще пипец какой-то!
vicinq    24.03.2021, 17:50
Оценка:  +25
vicinq
У этой шоблы гавна опсж ценности и мерило жизни это бабки золото брильянты и они себя уже увековечили в истории Украины и дети внуки их будут жить с клеймом если не самого г... то принадлежащие к роду говна предателей и воров...
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