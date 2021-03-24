Бывшего главу МВД Захарченко лишили наград разведки

Также наград лишили бывших чиновников из ВМС.

Бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко лишили наград разведки. Данный указ подписал начальник Генерального управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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В сообщении указывается, что глава разведывательного органа полковник Буданов лишил ведомственных наград ГУР лиц, которые получили свои награды за выполнение разведзаданий во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Стоит отметить, что помимо Захарченко наград были лишены экс-начальник штаба, первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро, а также экс-глава штаба, первый заместитель командующего ВМС Сергей Елисеев.

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Приказ полковника Буданова является реализацией указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против указанных лиц.

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