В Кропивницком попрощались с солдатом, которого убили боевики
Сегодня, 24 марта, в Кропивницком в последний путь проводили солдата ВСУ Кирилла Быковского, который 20 марта погиб от пули снайпера боевиков в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Кропивницкого горсовета.
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Кирилл Быковский родился в 1992 году в Кропивницком. В 2011 году он вступил в ряды ВСУ по контракту. С 2018 года он защищал Украину от агрессии РФ. Службу он проходил в горно-штурмовой роте войсковой части А3892.
Его жизнь оборвал выстрел снайпера боевиков. Это произошло вблизи Шумов.
“Кирилл был искренним, открытым, целенаправленным человеком. Он больше всего любил жизнь. Он был хорошим другом и боевым товарищем, всегда готовый прийти на помощь другим“, - говорится в сообщении пресс-службы Кропивницкого горсовета.
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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям, заявив, что наши военные будут отвечать зеркально.