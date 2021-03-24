В Кропивницком попрощались с солдатом, которого убили боевики

Кирилл Быковский погиб 20 марта в районе проведения ООС.

Сегодня, 24 марта, в Кропивницком в последний путь проводили солдата ВСУ Кирилла Быковского, который 20 марта погиб от пули снайпера боевиков в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщила пресс-служба Кропивницкого горсовета.

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Кирилл Быковский родился в 1992 году в Кропивницком. В 2011 году он вступил в ряды ВСУ по контракту. С 2018 года он защищал Украину от агрессии РФ. Службу он проходил в горно-штурмовой роте войсковой части А3892.

Его жизнь оборвал выстрел снайпера боевиков. Это произошло вблизи Шумов.

Кирилл Быковский censor.net

“Кирилл был искренним, открытым, целенаправленным человеком. Он больше всего любил жизнь. Он был хорошим другом и боевым товарищем, всегда готовый прийти на помощь другим“, - говорится в сообщении пресс-службы Кропивницкого горсовета.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям, заявив, что наши военные будут отвечать зеркально.