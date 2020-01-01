В Одессе обнаружили повешенным на дереве мужчину

Его личность пока не установлена.

Сегодня, 24 марта, недалеко от Французского бульвара в Одессе местные жители обнаружили повешенным на дереве молодого мужчину. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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На данный момент установлено, что повешенного мужчину нашли после обеда. Об этом поставили в известность полицию. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу.

По предварительным данным, нет внешних признаков насилия на теле умершего. Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия и личность погибшего. Его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство с пометкой “самоубийство“).

Ранее стало известно, что в городе Измаил Одесской области обнаружили повешенной на дереве 16-летнюю девушку. В сообщении полиции говорится, что на её теле нет внешних следов насильственной смерти.