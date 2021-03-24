В Google признались, что украинцы смотрят в YouTube на карантине
Во время карантина украинцы стали смотреть больше образовательных роликов в Интернете. Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на пресс-службу Google.
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Как сообщается, ежедневно среднестатистической украинский пользователь просматривает около 55 минут контента на YouTube.
Во времена пандемии украинцы стали больше интересоваться туристической темой. Просмотры видео о турпоходах и рафтинге выросли на 80% и более.
Также украинцы стали активнее просматривать видео о рыбалке. Время просмотра таких видео выросло на 50% за минувший год.
Также на 50% больше наши сограждане смотрят образовательные ролики по физике, математике и химии.
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По данным Google, в мире резко выросла популярность видео о домашних тренировках – на 340%. Кроме того люди на 35% активнее интересуются медитациями и на 45% - кулинарией.
За время пандемии украинский сегмент YouTube существенно подрос. Количество отечественных каналов со 100 тысячами подписчиков возросло на 35%, каналов-миллионников – на 45%.
При этом за последние три месяца каналы украинских авторов посмотрели более 1 млрд пользователей по всему миру.
Напомним, известный российский телеведущий попал под запрет в Украине. Сергей Дружко известен по скандальной программе на российском ТВ.
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