Сотрудника Львовгаза задержали на взятке в 130 тысяч гривен

Фигурант требовал такую сумму от бизнесмена за то, что он не разгласит факт несанкционированного вмешательства и отбора газа для кафе.

Во Львове правоохранители задержали главного специалиста одного из отделов ПАО Львовгаз, вымогавшего у частного предпринимателя взятку в размере 130 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, служащий требовал от частного предпринимателя деньги за неразглашение факта несанкционированного вмешательства и отбора природного газа для нужд учреждения питания (кафе) и начисления минимального штрафа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полной суммы неправомерной выгоды, средства изъяты.

Решается вопрос о сообщение работнику Львовгаза о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что сотрудника СБУ подозревают в похищении человека и вымогательстве.

Также сообщалось, что чиновника Госаудитслужбы задержали на взятке в $5 тысяч. Топ-менеджер вымогал у предпринимателя деньги за возможность повторного участия его предприятия в тендере.



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