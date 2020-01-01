Сотрудника Львовгаза задержали на взятке в 130 тысяч гривен
Во Львове правоохранители задержали главного специалиста одного из отделов ПАО Львовгаз, вымогавшего у частного предпринимателя взятку в размере 130 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, служащий требовал от частного предпринимателя деньги за неразглашение факта несанкционированного вмешательства и отбора природного газа для нужд учреждения питания (кафе) и начисления минимального штрафа", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полной суммы неправомерной выгоды, средства изъяты.
Решается вопрос о сообщение работнику Львовгаза о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что сотрудника СБУ подозревают в похищении человека и вымогательстве.
Также сообщалось, что чиновника Госаудитслужбы задержали на взятке в $5 тысяч. Топ-менеджер вымогал у предпринимателя деньги за возможность повторного участия его предприятия в тендере.
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