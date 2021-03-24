Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене

Экс-премьера обвиняют в содействии подписанию Харьковских соглашений.

Николай Азаров с 2014 года скрывается в России УНИАН

Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом Генерального прокурора заочно сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову. Как информирует пресс-служба ГБР, ему вменяют совершение государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

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По версии следствия, содержание и условия так называемых “Харьковских соглашений“ о продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым премьер-министру Украины Николаю Азарову. Это произошло во время их переговоров в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания.

“Достоверно понимая последствия подписания указанного Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно – обеспечил визирование и согласование проекта документа со стороны соответствующих должностных лиц (министров, руководителей правоохранительных органов, и от имени Кабинета Министров Украины), способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения вплоть до его имплементации“, - считают в ГБР.

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Отмечается, что в распоряжении следствия оказались оригиналы документов, которые указывают на сознательность действий бывшего премьер-министра по нанесению ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Российской Федерацией.

В ГБР полагают, что Азаров действовал по предварительному сговору с президентом Виктором Януковичем.

Напомним, Виктор Янукович получил заочное сообщение о подозрении по делу “Харьковских соглашений“ еще в январе этого года.