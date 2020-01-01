В СНБО заговорили о всеукраинском локдауне

Если ситуация продолжит ухудшаться, вместо региональных локдаунов введут общеукраинский.

Локдаун в масштабах всей Украины может вернуться, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжит ухудшаться. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью “BBC Украина“.

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По словам Данилова, в ближайшее время СНБО соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Однако будет ли на нем рассматриваться вопрос ужесточения карантина, пока неизвестно.

“Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна“, - заявил глава СНБО.

Напомним, ранее в Минздраве отрицали планы по введению локдауна в масштабах всей страны.