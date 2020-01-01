Университет имени Шевченко избрал нового ректора

На выборах ректора университета победил профессор Владимир Бугров, набрав более 74% голосов.

По итогам второго тура выборов ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко избран кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров. Об этом сообщает Студпарламента КНУ.

Он набрал 74,31% голосов против 12,39% у его оппонента доктора экономических наук, профессора, проректора по научно-педагогической работе КНУ Александра Рожко – 12,39%.

Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.

Владимир Бугров - председатель Научно-методического совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Член Национального группы сопровождения Болонского процесса.

Напомним, летом прошлого года полиция и СБУ проводила обыски в главном корпусе КНУ имени Т. Г. Шевченко. Обыски проходили на юридическом факультете. В Минобразования заявили, что обыски связаны с коррупцией.

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