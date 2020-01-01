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Университет имени Шевченко избрал нового ректора

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На выборах ректора университета победил профессор Владимир Бугров, набрав более 74% голосов.
У университета имени Шевченко новый ректор
У университета имени Шевченко новый ректор
geol.univ.kiev.ua

По итогам второго тура выборов ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко избран кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров. Об этом сообщает Студпарламента КНУ.

Он набрал 74,31% голосов против 12,39% у его оппонента доктора экономических наук, профессора, проректора по научно-педагогической работе КНУ Александра Рожко – 12,39%.

Согласно закону, полномочия ректора передаются около месяца.

Владимир Бугров - председатель Научно-методического совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Член Национального группы сопровождения Болонского процесса.

Напомним, летом прошлого года полиция и СБУ проводила обыски в главном корпусе КНУ имени Т. Г. Шевченко. Обыски проходили на юридическом факультете. В Минобразования заявили, что обыски связаны с коррупцией.

 

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Теги: Выборы, ректор, КНУ им. Шевченко, Университет Шевченка
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Источник: korrespondent.net

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