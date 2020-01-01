Дело Шкарлета: коллегия судей КСУ отказалась открывать производство

Вопрос о незаконном назначении Сергея Шкарлета главой МОН теперь рассмотрит Большая палата суда.

Первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины отказалась открывать конституционное производство по делу о назначении Сергея Шкарлета главой Минобразования. Об этом сообщает пресс-служба КСУ в среду, 24 марта.

"Принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда", - сказано в сообщении.

Напомним, что ГБР расследует голосование за главу Минобразования. Карта нардепа Григория Суркиса от ОПЗЖ проголосовала "за", хотя его самого в зале не было, говорится в материалах правоохранителей.

В частности, стало известно, что ГБР допросит четырех нардепов по делу о голосовании за Шкарлета. В качестве свидетелей вызваны Ярослав Железняк, Инна Совсун, Ольга Стефанишина и Наталья Пипа.

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