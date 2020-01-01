Королева бурлеска, ВСУ и мега-картины: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 24 марта 2021 года.

Королева бурлеска Дита фон Тиз взволновала снимками в белье instagram.com/ditavonteeselingerie

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 24 марта.

У задержанного сепаратиста СБУ нашла тайник с оружем. Прокуратура открыла производство из-за разрушения парка в Форосе.

Мэр Днепра Борис Филатов получил первую прививку от коронавируса. В Киеве протестовали "COVID-диссиденты".

В центре Киева горел ресторан. ВСУ провели противовоздушные учения возле Крыма.

Джей Ло в оригинальном костюме снялась в рекламе. Ким Кардашьян удивила дерзким камуфляжным нарядом. Королева бурлеска взволновала снимками в белье.

Самую большую картину в мире продали за $62 млн. Картина Воин Баскии продана за $41,7 млн.

Две Беларуси, ноги и кокаин на вокзале: фото дня 23 марта

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet