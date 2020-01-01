Королева бурлеска, ВСУ и мега-картины: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 24 марта.
У задержанного сепаратиста СБУ нашла тайник с оружем. Прокуратура открыла производство из-за разрушения парка в Форосе.
Мэр Днепра Борис Филатов получил первую прививку от коронавируса. В Киеве протестовали "COVID-диссиденты".
В центре Киева горел ресторан. ВСУ провели противовоздушные учения возле Крыма.
Джей Ло в оригинальном костюме снялась в рекламе. Ким Кардашьян удивила дерзким камуфляжным нарядом. Королева бурлеска взволновала снимками в белье.
Самую большую картину в мире продали за $62 млн. Картина Воин Баскии продана за $41,7 млн.
Две Беларуси, ноги и кокаин на вокзале: фото дня 23 марта
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