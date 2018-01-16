Рада онлайн: Прямая трансляция из парламента

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады.

Согласно повестке дня Верховная Рада 16 января рассмотрит законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" во втором чтении. Далее по плану включение законодательных актов в повестку дня сессии, в частности об Антикоррупционном суде и изменения, которые он предусматривает, в Уголовный процессуальный кодекс и закон "О судоустройстве и статусе судей".

Также парламент планирует рассмотреть законопроект №7428 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Кроме того, депутаты должны проголосовать по законопроекту №7180 об обеспечении независимого корпоративного управления в государственных банках и по законопроекту №5442, который вводит штраф 510-850 гривен за нарушение порядка въезда в зону или выезда из зоны проведения антитеррористической операции.