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Рада онлайн: Прямая трансляция из парламента

Комментариев: 193
Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады.

Согласно повестке дня Верховная Рада 16 января рассмотрит законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" во втором чтении. Далее по плану включение законодательных актов в повестку дня сессии, в частности об Антикоррупционном суде и изменения, которые он предусматривает, в Уголовный процессуальный кодекс и закон "О судоустройстве и статусе судей".

Также парламент планирует рассмотреть законопроект №7428 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Кроме того, депутаты должны проголосовать по законопроекту №7180 об обеспечении независимого корпоративного управления в государственных банках и по законопроекту №5442, который вводит штраф 510-850 гривен за нарушение порядка въезда в зону или выезда из зоны проведения антитеррористической операции.

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Источник: bigmir)net

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Комментариев (193)
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mig100    03.10.2017, 00:33
Оценка:  -16
mig100
nikopo  (аноним)  27.11.2014, 13:34
Оценка:  +16
nikopo
шоб проезд в метро по 15 грн. был!
super-genii    09.12.2014, 10:46
Оценка:  +16
super-genii
И квартпалта в два раза больше,а гривна в два раза дешевле и народ в два раза беднее.
Lukra    27.11.2014, 16:03
Оценка:  -17
Lukra
так кто-то ж этих "упырей" выбирал...значит есть и другая точка зрения.Посмотрим что эти сделают...но хуже уже чем было все равно не будет.Люди на Майдане не зря погибли-давить надо этих сепаров...но не все сразу
semveter    09.12.2014, 12:31
Оценка:  +12
semveter
В том то и дело,что люди на Майдане зря погибли. Что изменилось то почти за год?
Хулиганка*    11.12.2014, 12:35
Оценка:  +18
Хулиганка*
"...но хуже уже чем было все равно не будет..."?
Сама хоть поняла, что написала? УЖЕ ХУЖЕ, ВО МНОГО РАЗ ХУЖЕ!!!
Вомбур    13.01.2015, 13:58
Оценка:  +10
Вомбур
Уже в 1000 раз ХУЖЕ(((((!!!!!!!!!!!!!
bugaga42    06.12.2016, 16:57
Оценка:  +13
bugaga42
TheUkraine    02.12.2016, 13:04
Оценка:  +12
TheUkraine
Виталик    21.11.2016, 22:58
Оценка:  +19
Виталик
Дмитрий    27.11.2014, 12:01
Оценка:  +12
Дмитрий
Мабуть буде! !!))
антирусич    09.12.2014, 10:46
Оценка:  -16
антирусич
Хорошего не будет нет "Свободы", у них были хорошие бойцы.
semveter    09.12.2014, 12:31
Оценка:  +9
semveter
Зачем мордобой? Ляшко кто нить отшлепает,он и успокоится.
Sigma94    21.11.2016, 21:13
Оценка:  +12
Sigma94
Riga_old    16.11.2016, 17:13
Оценка:  +9
Riga_old
Драка будет?
semveter2    26.10.2016, 17:45
Оценка:  +14
semveter2
GreenWater  (аноним)  23.10.2016, 00:46
Оценка:  -8
GreenWater
Батькивщина провалила в очередной раз закон о спецконфискации . Какое бешенное упорстов в защите наворованного проФФесором. Такую бы энергию, да в мирные цели, но не судьба .
ЕЖИК69    23.09.2016, 01:16
Оценка:  +23
ЕЖИК69
После назначения очередного кумпрокурора кому эта Зрада нах нужна.......
Minutes    23.09.2016, 01:16
Оценка:  -10
Minutes
да вам и страна нах не нужна
GreenWater  (аноним)  23.10.2016, 00:46
Оценка:  -10
GreenWater
Minutes - кремлевским ватникам, которых тут сегодня просто море, на Украину глубоко наплевать. Они тут свои 11,80 отрабатывают .
jfd    21.09.2017, 18:51
Оценка:  0
jfd
Страна уже заложена, перезаложена.
A-N-T    23.09.2016, 01:16
Оценка:  +14
A-N-T
конченое!
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