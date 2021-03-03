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Два "мэра" из ОРДЛО получили подозрения от СБУ

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Спецслужба отчиталась о результатах своей работы за февраль.
Два "мэра" из ОРДЛО получили подозрения от СБУ
© ssu.gov.ua
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Два "мэра" из ОРДЛО получили подозрения от СБУ
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В феврале по материалам Службы безопасности Украины 8 главарей и участников незаконных вооруженных формирований получили подозрения. Четверо из них объявлены в розыск. Кроме того, еще двое преступников получили заочные приговоры на длительные сроки заключения. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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В частности, приговор вынесен в отношении боевика группировки “Восток“, который среди прочего воевал в районе Донецкого аэропорта. Ему назначили 10 лет лишения свободы и объявили в розыск.

Вербовщица группировки “ДНР“ приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы. Женщина с 2015 года вербует “рекрутов“ в ряды террористов. Она также объявлена в розыск.

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В феврале заочные уведомления о подозрении получили бывший и действующий руководители городской “администрации“ оккупированного Шахтерска. Их обвиняют в материальном обеспечении боевиков за счет “налогов“, взимаемых с местного населения, а также в содействии захвату промышленных предприятий города.

Заочное сообщение о подозрении получил и был объявлен в розыск “следователя МГБ ДНР“, который допрашивал украинских пленников в тюрьмах, в том числе в “Изоляции“. Подозрение также получила организаторша сети информаторов, собиравших информацию о ВСУ в Донецкой области.

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Продолжается следствие в отношении “заместителя начальника Миграционной службы МВД ​​ДНР“. Он обеспечивал принудительную выдачу “паспортов ДНР“ и паспортов РФ жителям захваченных территорий.

Напомним, Зеленский утвердил санкции против силовиков-предателей. Президентским указом санкции СНБО введены в действие.

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Теги: СБУ, ОРДЛО, боевики
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Комментариев (3)
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Graddfeydd    03.03.2021, 13:25
Оценка:  +1
Graddfeydd
А то, что рано или поздно эти твари засветятся где-нибудь в юрисдикции Украины и сядут - такое случалось уже неоднократно. Или ты наивно полагаешь, что рашке не пoфиг, что с этими использованными гoндoнами потом станется? В лучшем случае их утилизируют где-нибудь в Сирии, Ливии или в том же ОРДЛО.
Свидома-Погань    03.03.2021, 13:15
Оценка:  -21
Свидома-Погань
получили и что???? )))клоуны.
WTF2wtf    03.03.2021, 13:26
Оценка:  0
WTF2wtf
Все скачешь,
тупое нацистское быдло оккупантов и убийц из раши ...
Нахyй скачи, гниль конченая
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