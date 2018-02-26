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Подготовка к строительному сезону 2018: строим коттедж мечтыАктуально

Комментариев: 2
Подготовка к строительному сезону 2018: строим коттедж мечты
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  • фасадный декор в Киеве
Подготовка к строительному сезону 2018: строим коттедж мечты
фасадный декор в Киеве
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Вы мечтаете о собственном доме и решили заняться его строительством в 2018? Тогда хватит раздумывать! На улице уже февраль – пора приступать к действию. Самое время, чтобы заняться подготовкой к строительству, дабы завершить его в планируемые сроки.

Итак, начинаем набрасывать план работ и разбираемся основами этапами строительства. Всего их несколько.

Лучший участок для комфортной жизни
 

Это первое, с чего стоит начать. Конечно, если вы будете строить на уже имеющейся площади, то данный пункт можно смело пропустить. В случае же, если покупка участка только в планах, уделите внимание следующим критериям:

  • удаленность от транспортной развязки;
  • близость к школам, детским садам, магазинам;
  • расстояние от ближайшей больницы и пожарной части (мало ли что, задуматься нужно заранее);
  • соседи…

Выбрали? Отлично – переходим к следующему пункту.

Основное внимание – на проектирование 
 

Решаем сразу и наверняка, где будет, собственно дом, где гараж, огород, клумбы, газоны, деревья и бассейн. После этого – черед проектирования. Помните, что проект должен быть четким и окончательным, только так строительство пройдет быстро и гладко, а готовый дом будет радовать надежностью, функциональностью и красотой.

Фундамент – чем прочнее, тем лучше
 

Разработка грунта и рытье ямы – следующий пункт плана работ по строительству коттеджа мечты. После этого следует установить крепкий и надежный фундамент, дабы в доме могли жить не только вы, но и ваши дети, внуки и правнуки. При этом важно не забыть о проемах для коммуникаций таких как водопровод, канализация и прочее.

Собственно, начинаем строить! 
 

При этом для стен можно использовать целый ряд различных материалов. Стены строят из:

  • кирпича, шлакоблока, бетонных плит и прочего;
  • монолитных опор, что заполняются пенобетонными блоками, кирпичом или другими материалами;
  • деревянных стоек – так называемая канадская технология;
  • бревен или бруса;

Обязательно следует продумать проемы для окон, дверей и коммуникаций.

Далее – черед перекрытий. В ходе процесса используют железобетонные плиты и деревянные балки. Внутренние перегородки, конечно, с проемами для дверей, можно возводить, например, из гипсокартона.

Внутренние коммуникации – комфорт и санитария
 

Данные процедуры требуют тщательного просчета и помощи специалистов, помните, что от их качества зависят будущие характеристик всего дома. Подобный этап считается одним из самых сложных. Помните, мы разрабатывали проект? Так вот, от него – ни на шаг. Только такой подход гарантирует правильность выполнения работ. Более того, после окончания строительства и отделки вам будет очень удобно пользоваться планом, чтобы точно знать, где проложена та или иная коммуникация.

Внешняя отделка – огромный комплекс задач

Отделке фасада следует уделить повышенное внимание. Ведь, как известно, по одежке встречают.

Одним из наиболее популярных в последнее время материалов для фасадного декора становится пенопласт.

Данный материал, армированный акриловым покрытием – это настоящая находка для проектировщиков и строителей. Среди его достоинств:

  • потрясающий внешний вид, что позволит превратить банальное здание в дом вашей мечты;
  • прочность и долговечность;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция.
  • стойкость к температурным перепадам.

Таким образом, данный материал органично сочетает в себе функцию «красивой обложки» для здания и реальные практичные качества, требуемые строительными нормами для создания действительно уютного дома.

Компания Grafio-Decor более 11 лет занимается работой в сфере внешней отделки фасадов. За этот срок мы успели осчастливить множество людей, которые получили возможность не только наслаждаться эффектным внешним видом своих домов, но и ощущать себя в них комфортно.

Помните, что именно фасад является лицом дома, сделайте его эстетичным и стильным с Grafio-Decor, таким образом, завершив перечень работ по строительству дома своей мечты.

По материалам: http://grafio-decor.com.ua

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Комментариев (2)
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Estranged    26.02.2018, 23:18
Оценка:  +2
Estranged
Зачем было лить воду по этапам строительства, чтобы в конце рассказать о своих услугах по фасадам?
Писали бы лучше всю статью о том, в чем разбираетесь - о фасадах. Копирайтер дрянной у вас.
деза    26.02.2018, 23:18
Оценка:  +1
деза
ну и рекламщики у вас. Не каждая птица долетит до середины Днепра))).не каждый читатель(а тем более тот.кто хоть немного в теме).дочитает это "ни о чем"до конца...так что начинайте не с фундамента.а сразу с фасада-реклама будет результативнее.
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