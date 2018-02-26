Подготовка к строительному сезону 2018: строим коттедж мечты

Вы мечтаете о собственном доме и решили заняться его строительством в 2018? Тогда хватит раздумывать! На улице уже февраль – пора приступать к действию. Самое время, чтобы заняться подготовкой к строительству, дабы завершить его в планируемые сроки.

Итак, начинаем набрасывать план работ и разбираемся основами этапами строительства. Всего их несколько.

Лучший участок для комфортной жизни



Это первое, с чего стоит начать. Конечно, если вы будете строить на уже имеющейся площади, то данный пункт можно смело пропустить. В случае же, если покупка участка только в планах, уделите внимание следующим критериям:

удаленность от транспортной развязки;

близость к школам, детским садам, магазинам;

расстояние от ближайшей больницы и пожарной части (мало ли что, задуматься нужно заранее);

соседи…

Выбрали? Отлично – переходим к следующему пункту.

Основное внимание – на проектирование



Решаем сразу и наверняка, где будет, собственно дом, где гараж, огород, клумбы, газоны, деревья и бассейн. После этого – черед проектирования. Помните, что проект должен быть четким и окончательным, только так строительство пройдет быстро и гладко, а готовый дом будет радовать надежностью, функциональностью и красотой.

Фундамент – чем прочнее, тем лучше



Разработка грунта и рытье ямы – следующий пункт плана работ по строительству коттеджа мечты. После этого следует установить крепкий и надежный фундамент, дабы в доме могли жить не только вы, но и ваши дети, внуки и правнуки. При этом важно не забыть о проемах для коммуникаций таких как водопровод, канализация и прочее.

Собственно, начинаем строить!



При этом для стен можно использовать целый ряд различных материалов. Стены строят из:

кирпича, шлакоблока, бетонных плит и прочего;

монолитных опор, что заполняются пенобетонными блоками, кирпичом или другими материалами;

деревянных стоек – так называемая канадская технология;

бревен или бруса;

Обязательно следует продумать проемы для окон, дверей и коммуникаций.

Далее – черед перекрытий. В ходе процесса используют железобетонные плиты и деревянные балки. Внутренние перегородки, конечно, с проемами для дверей, можно возводить, например, из гипсокартона.

Внутренние коммуникации – комфорт и санитария



Данные процедуры требуют тщательного просчета и помощи специалистов, помните, что от их качества зависят будущие характеристик всего дома. Подобный этап считается одним из самых сложных. Помните, мы разрабатывали проект? Так вот, от него – ни на шаг. Только такой подход гарантирует правильность выполнения работ. Более того, после окончания строительства и отделки вам будет очень удобно пользоваться планом, чтобы точно знать, где проложена та или иная коммуникация.

Внешняя отделка – огромный комплекс задач

Отделке фасада следует уделить повышенное внимание. Ведь, как известно, по одежке встречают.

Одним из наиболее популярных в последнее время материалов для фасадного декора становится пенопласт.

Данный материал, армированный акриловым покрытием – это настоящая находка для проектировщиков и строителей. Среди его достоинств:

потрясающий внешний вид, что позволит превратить банальное здание в дом вашей мечты;

прочность и долговечность;

гидроизоляция;

теплоизоляция;

звукоизоляция.

стойкость к температурным перепадам.

Таким образом, данный материал органично сочетает в себе функцию «красивой обложки» для здания и реальные практичные качества, требуемые строительными нормами для создания действительно уютного дома.

Компания Grafio-Decor более 11 лет занимается работой в сфере внешней отделки фасадов. За этот срок мы успели осчастливить множество людей, которые получили возможность не только наслаждаться эффектным внешним видом своих домов, но и ощущать себя в них комфортно.

Помните, что именно фасад является лицом дома, сделайте его эстетичным и стильным с Grafio-Decor, таким образом, завершив перечень работ по строительству дома своей мечты.

По материалам: http://grafio-decor.com.ua