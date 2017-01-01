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Депутата Сейма Литвы могут лишить мандата из-за связей с РФ

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Конституционный суд Литвы решил, что Миндаугас Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко.
Депутата Сейма Литвы могут лишить мандата из-за связей с РФ

Члена Сейма Литвы Миндаугаса Бастиса могут лишить мандата за то, что он скрыл свои связи с бывшим работником КГБ. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

Конституционный суд Литвы решил, что Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, а также тот факт, что являлся посредником при организации непубличных встреч представителей Росатома с руководителями органов государственной власти Литвы.

Теперь Сейм должен рассмотреть вопрос о лишении Бастиса депутатского мандата. Чтобы такое решение было принято, его должны поддержать не менее трех пятых членов Сейма.

Бастис не согласен с выдвинутыми обвинениями.

Сообщается, что ранее спикер Сейма Викторас Пранцкетис отказался предоставить Бастису разрешение на работу с секретной информацией из-за его подозрительных связей.

6 декабря Министерство иностранных дел Литвы выделило 50 тысяч евро на предоставление гуманитарной помощи Украине.

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Источник: Liga.net

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