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Единая Россия поддержала самовыдвижение Путина

Комментариев: 4
Партия "предоставит Путину всю необходимую поддержку".
Единая Россия поддержала самовыдвижение Путина

Партия Единая Россия поддержала решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году. Об этом заявил премьер-министр и глава партии Дмитрий Медведев на съезде ЕР, сообщает РИА Новости.

"Единая Россия была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. ... Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем его решение о самовыдвижении", - заявил Медведев.

По его словам, партия "предоставит Путину всю необходимую поддержку".

О намерении избираться помимо Путина объявили также Владимир Жириновский (ЛДПР), лидер коммунистов Геннадий Зюганов, главный в "Яблоке" Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак. 

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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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подолянин    23.12.2017, 19:37
Оценка:  +2
подолянин
Партия и широкие слои граждан вне партийного контекста - едины! Слава Партии Единая Россия! Идеи Путина и Партии - в жизнь! Слава Путину - воождю ммироового пролетариата
Letohradek    23.12.2017, 19:37
Оценка:  +1
Letohradek
Неужели?
Колишній-східняк    23.12.2017, 19:37
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А я сомневался.
сергей11    23.12.2017, 19:37
Оценка:  +4
сергей11
Когда уже это всё у них кончится??
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