Пожар в зоопарке Лондона: пострадали девять человек

Большинство пострадавших посетителей отравились дымом.

В результате пожара, который произошел в Лондоне в субботу, 23 декабря, на территории зоопарка, пострадали девять человек. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на британские СМИ.

Отмечается, что восемь человек на месте получили необходимую медицинскую помощь. У шестерых медики диагностировали отравление дымом, незначительные травмы получили еще двое.

Один человек был госпитализирован в больницу, которая расположена на северо-западе Лондона.

Кроме того, из-за пожара, несмотря на принятые все меры сотрудниками зоопарка, скончался один трубкозуб по имени Миша, и считаются пропавшими еще четыре суриката.

В самом начале дым заметил мужчина Аднан Абдул Хусейн, гулявший с собакой неподалеку. Он позвонил в зоопарк и сообщил об этом.

По словам представителя пожарной службы, пожар затронул примерно три четверти сувенирного магазина и кафе, а также крышу зданий. О причинах его возникновения пока не сообщается.

Напомним, на тушение огня были отправлены около 70 пожарных.