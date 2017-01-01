На Бали вновь произошло извержение вулкана

Местный аэропорт работает в штатном режиме, туристам пока ничего не угрожает.

На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг спустя месяц после его активности.

Об этом сообщает в субботу, 23 декабря, газета The Straits Times.

По сообщению издания, извержение произошло до обеда по местному времени, вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км. Международный аэропорт Бали, расположенный в 70 км от вулкана, работает в штатном режиме.

Президент Индонезии Джоко Видодо лично убедился в том, что безопасности туристов на острове ничто не угрожает.

Напомним, 25 ноября столб пепла над Агунгом достигал высоты в 7600 метров. В субботу произошло второе за неделю извержение вулкана. Вулканический пепел засыпал близлежащие населенные пункты. Уровень угрозы от вулкана считали максимальным.