Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек

Наводнения и сели смывают целые поселки.

На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин, погибли около 200 человек, сообщают местные СМИ.





На побережье Филиппин нашли неизвестное животное В провинции Северный Ланао погибли по меньшей мере 127 человек и еще 69 пропали без вести. 47 человек погибли в провинции Северная Замбоанга, 18 – в Южном Ланао, еще восемь – в провинциях Букиднон, Западный Мисамис и городе Илиган.

Напомним, шторм на Филиппинах начался поздним вечером 22 декабря. В некоторых районах острова был объявлен в режим чрезвычайной ситуации: наводнения и сели смывают целые поселки.