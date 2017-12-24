В России стюардесса выпала из самолета

Женщина закрывала дверь, поскользнулась и упала с трехметровой высоты.

В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.