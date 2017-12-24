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В России стюардесса выпала из самолета

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Женщина закрывала дверь, поскользнулась и упала с трехметровой высоты.
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Reuters (архив)
 
В московском аэропорту Внуково бортпроводница выпала из готовящегося ко взлету самолета, сообщают российские СМИ.
 
Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.
 
Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии.

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Теги: Москва, аэропорт, стюардесса, Внуково
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    24.12.2017, 02:06
Оценка:  +1
WTF2wtf
Бухая?
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