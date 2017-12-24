В России стюардесса выпала из самолета
Женщина закрывала дверь, поскользнулась и упала с трехметровой высоты.
Инцидент произошел во время загрузки питания. Стюардесса закрывала дверь и поскользнулась, упав минимум с трехметровой высоты на бетон.
Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии.
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Как сообщал Корреспондент.net, в Сербии скончалась стюардесса, выжившая при падении с 10 километров.
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