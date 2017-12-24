В Госдуме назвали условие возвращения РФ в СЦКК
Для возвращения российских военных в СЦКК, "Украина должна прекратить провокации", заявил глава комитета Госдумы.
"Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям", – сказал он.
Путин объяснил Меркель вывод военных РФ из СЦКК
Путин объяснил Меркель вывод военных РФ из СЦКК
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть своих офицеров-наблюдателей на Донбасс.
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