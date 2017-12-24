В Госдуме назвали условие возвращения РФ в СЦКК

Путин объяснил Меркель вывод военных РФ из СЦКК

"Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям", – сказал он.