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В Госдуме назвали условие возвращения РФ в СЦКК

Комментариев: 1
Для возвращения российских военных в СЦКК, "Украина должна прекратить провокации", заявил глава комитета Госдумы.
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
 
Для возвращения российских военных в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) на Донбассе необходимо "прекращение провокаций со стороны Киева". Об этом заявил РИА Новости глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
 
"Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям", – сказал он.

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Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть своих офицеров-наблюдателей на Донбасс.
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Теги: Россия, Госдума РФ, донбасс, Наблюдатели
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexsy    24.12.2017, 01:30
Оценка:  -4
Alexsy
Сначала Украина должна отойти от методов 37-54 годов.
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