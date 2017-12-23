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Замглавы ФБР планирует подать в отставку – СМИ

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Эндрю Маккейб сложит полномочия через несколько месяцев.
Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб
Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб
wustl.edu
 
Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
 
"У него есть около 90 дней, часть из которых праздники, он справится", – заявил собеседник издания.
 
По информации WP, Маккейб сложит полномочия через несколько месяцев, когда его стаж будет достаточным, чтобы получить пенсионные льготы.

Маккейб был правой рукой бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Коми вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией. После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя.
 
Кроме того, Маккейб отвечал за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Экс-советник Трампа признался, что обманул ФБР
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе репутация ФБР – худшая в истории.
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Теги: США, ФБР, отставка
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Источник: korrespondent.net

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