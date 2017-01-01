Парламент Чечни объявил бойкот Instagram

Депутаты парламента Чечни закроют свои аккаунты в Instagram, говорится на сайте законодательного органа республики.

Кадыров выложил фото с винтовкой для "непонятливых"

Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил о закрытии своего аккаунта в Instagram до тех пор, пока администрация не разблокирует аккаунт Кадырова.