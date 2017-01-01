Парламент Чечни объявил бойкот Instagram
Депутаты парламента Чечни решили покинуть Instagram.
22 декабря администрация Facebook и Instagram заблокировала аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова.
Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил о закрытии своего аккаунта в Instagram до тех пор, пока администрация не разблокирует аккаунт Кадырова.
Кадыров выложил фото с винтовкой для "непонятливых"
Кадыров выложил фото с винтовкой для "непонятливых"
Ранее министерство финансов США внесло Кадырова в санкционный "список Магнитского".
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