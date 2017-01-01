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Парламент Чечни объявил бойкот Instagram

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Депутаты парламента Чечни решили покинуть Instagram.
Instagram
Instagram
Instagram
 
Депутаты парламента Чечни закроют свои аккаунты в Instagram, говорится на сайте законодательного органа республики.
 
22 декабря администрация Facebook и Instagram заблокировала аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова
 
Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил о закрытии своего аккаунта в Instagram до тех пор, пока администрация не разблокирует аккаунт Кадырова.

Кадыров выложил фото с винтовкой для "непонятливых"
 
Ранее министерство финансов США внесло Кадырова в санкционный "список Магнитского".
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Теги: Чечня, соцсети, Кадыров, бойкот, Instagram
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Источник: korrespondent.net

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