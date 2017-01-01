Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАТО утратило навыки борьбы на море – Столтенберг

Комментариев: 0
Силы НАТО сократили возможности борьбы с подводными лодками.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА Новости.
 
"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – сказал Столтенберг.
 
Генсек НАТО также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны.
 
"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", – сказал он. 

Путин пожаловался на агрессивную стратегию НАТО
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, НАТО, флот, Подводная лодка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь