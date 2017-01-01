НАТО утратило навыки борьбы на море – Столтенберг
Силы НАТО сократили возможности борьбы с подводными лодками.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА Новости.
"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны.
"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", – сказал он.
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