НАТО утратило навыки борьбы на море – Столтенберг

Силы НАТО сократили возможности борьбы с подводными лодками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА Новости

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны.