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Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки

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Экс-сотрудник спецслужб США представил антишпионское приложение Haven для Android.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден
АР

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил приложение, предназначенное для скрытого слежения с помощью микрофона и камеры смартфона, передает Associated Press.

Программа Haven для устройств на платформе Android предназначено для правозащитников и других категорий людей в группе риска.

Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы фиксировать изменения в помещении, где находится устройство.

Конгресс США не признал Сноудена информатором

Как сообщал Корреспондент.net, в начале 2017 года власти России продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.

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Теги: шпионаж, Слежка, мобильное приложение, Сноуден
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Источник: korrespondent.net

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