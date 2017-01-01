Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки

Экс-сотрудник спецслужб США представил антишпионское приложение Haven для Android.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил приложение, предназначенное для скрытого слежения с помощью микрофона и камеры смартфона, передает Associated Press.

Программа Haven для устройств на платформе Android предназначено для правозащитников и других категорий людей в группе риска.

Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы фиксировать изменения в помещении, где находится устройство.



Конгресс США не признал Сноудена информатором

Как сообщал Корреспондент.net, в начале 2017 года власти России продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.