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Американский суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

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Суд частично отменил запрет президента на въезд беженцев из нескольких стран.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Суд в США частично снял введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане, сообщает Reuters.

Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

Исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Лидеры ЕС не достигли единства в вопросе миграции

Напомним, ранее Трамп призвал Конгресс провести реформу в иммиграционной политике страны

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Теги: США, суд, мигранты, указы Трампа
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Источник: korrespondent.net

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