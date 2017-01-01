В России перевернулся автобус с туристами:12 пострадавших

Автобус опрокинулся в ночь на 24 декабря на юго-западе Республики Коми.

В ночь на воскресенье в России на юго-западе Республики Коми перевернулся экскурсионный автобус, в результате пострадали 12 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Инцидент произошел неподалеку от села Куратово в 03:40 ночи.

По предварительным данным, всего в автобусе находились 50 человек – водитель и 49 пассажиров, пострадавшие доставлены для осмотра в Сысольскую ЦРБ в селе Визинга. Погибших нет, – рассказали в экстренном ведомстве.

На месте аварии работали пожарно-спасательные подразделения, также была создана оперативная группа регионального главка МЧС.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в штате Раджастан на севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в реку погибли 32 человека.