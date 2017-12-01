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На Филиппинах десятки людей погибли при пожаре в торговом центре

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Президент страны Родриго Дутерте встретился с семьями погибших.
Пожар в торговом центре на Филиппинах
Пожар в торговом центре на Филиппинах
Minda News

Не менее 25 человек погибли, оказавшись запертыми при пожаре в здании одного из торговых центров города Давао на Филиппинах. Об этом сообщает Minda News.

Пожар начался вечером в пятницу. Запертых людей пытались спасти до 3:30 субботы по местному времени. Примерно в это время президент страны Родриго Дутерте объявил о нулевых шансах на спасение. Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек.

Пожар начался на третьем этаже торгового центра. Его причина пока неизвестна.

В субботу Дутерте и местные власти встретились с семьями погибших.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в результате сильного пожара в фитнесс-центре в южнокорейском городе Чечхон погибли не менее 28 человек.

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Теги: огонь, пожар, жертвы, Филиппины, торговый центр, погибли, Родриго Дутерте
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Источник: korrespondent.net

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