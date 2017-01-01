В Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции с такси

У дилера обнаружили около тысячи доз легкого наркотика.

В столице Дании Копенгагене наркодилер по ошибке сел в полицейский автомобиль вместо такси. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

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Стражи порядка отметили, что дилер спешил домой с партией конопли, поэтому спутал такси с машиной полиции.

“Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в автомобиле полиции“, – рассказали в полиции Копенгагена.

Отмечается, что при дилере было обнаружено около тысячи доз легкого наркотика.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту Одессы правоохранители обнаружили у гражданина Израиля картошку фри с кокаином. Наркотики были спрятаны в пакет со специями.