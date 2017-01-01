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В Москве сорвали акцию "День свободных выборов"

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Участники акции выкрикивают «Путин вор!» и «Собянина долой!».
Илья Яшин
Илья Яшин

Полицейские помешали подготовке к проведению праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере в центре Москвы, сообщил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, передает "Дождь". 

По его словам, в Лермонтовском сквере появились "полковники МВД и бойцы второго оперативного полка".

"Мешают собирать сцену", - написал Яшин. 

На месте сбора сцены в сквере присутствуют замглавы совета муниципальных депутатов Красносельского района Петр Царьков и депутат Алексей Горинов, Царьков ведет беседу с прибывшими в сквер полицейскими и требует "прекратить незаконные действия".

Позже Яшин объявил о собрании жителей района в Лермонтовском сквере, где ранее планировалось провести "День свободных выборов", заявив, что подготовку к празднику "сорвала" полиция. 

На собрание может прийти любой желающий, но без "символики, плакатов и знамен", уточнил Яшин.

"Никто не имеет права запретить победившему на выборах главе округа встретиться со своими избирателями на территории своего района. Поэтому приходите сегодня в 15:00 в Лермонтовский сквер, я буду рад вас всех видеть", — написал Яшин.

Позже Яшин сообщил, что к его дому прибыла полиция. Полицейские остановили Яшина на улице, когда он вышел из дома.

В итоге, в Лермонтовском сквере в Москве, по оценкам СМИ, собрались около двух тысяч человек. МВД сообщило о 300 участниках акции. 
 
Полицейские предупреждают собравшихся, что акция не согласована с властями, и требуют освободить тротуар, чтобы не мешать проходу граждан. Участники акции выкрикивают «Путин вор!» и «Собянина долой!».
 
Муниципальные депутаты собирались провести «День свободных выборов» в формате районного праздника, однако московские власти потребовали согласовать его с ними. Проведение акции было запрещено судом. Депутаты настаивали на том, что по закону имеют право без согласований проводить районные мероприятия. 
 
Напомним, что лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов отказался выдвигаться в кандидаты на выборы президента России в 2018 году и предложил вместо себя другого кандидата.
 
 
 
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Теги: Россия, Москва, акция, выборы в России
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Источник: korrespondent.net

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