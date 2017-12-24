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В Финляндии прооперировали электрического угря с фонариком внутри

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Операция по вызволению фонарика из экзотического животного была осложнена тем, что сам угорь представлял смертельную опасность для спасателей.
В Финляндии прооперировали электрического угря с фонариком внутри

В столице Финляндии работники океанариума Sea Life и медики провели спецоперацию пос спасению электрического угря, после того, как он проглотил фонарик одного из работников. Потенциально смертельный пациент мог навредить медикам, и работать пришлось осторожно. Об этом сообщает Yle.

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Сообщается, что инцидент произошел в Хельсинки, когда у работника океанариума выпал из рук фонарик прямо в аквариум, где обитает угорь Райпе. Отмечается, что он и раньше проявлял интерес к металлу и электрике, а потому мгновенно проглотил находку.

Выловить угря из сосуда было довольно сложно, поскольку сохранялась угроза электрического удара и это заняло больше времени, чем с обычными рыбами. Попутно работники океанариума искали медиков, который взялись бы за операцию. Ими оказались сотрудники столичной университетской ветклиники. 

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Ветеринару Окко Сукура удалось погрузить Райпе в наркоз и получасовую провести операцию по вызволению фонарика. В сообщении сказано, что во время процедуры жабры пациента окропляли обогащенной кислородом водой. Вернулся он в свой аквариум спустя семь часов.

Ранее сообщалось, что в Ирландии поймали шестижаберную акулу невиданных размеров.

 

 

 

 

 

 

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Теги: океанариум, операция, угорь
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Источник: Liga.net

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Комментариев (1)
user11224    24.12.2017, 22:27
Оценка:  0
user11224
при чем здесь угорь?
Это жаба заела.
...из-за какого то фонарика...

подозреваю китайского....
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