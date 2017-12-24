В Финляндии прооперировали электрического угря с фонариком внутри

Операция по вызволению фонарика из экзотического животного была осложнена тем, что сам угорь представлял смертельную опасность для спасателей.

В столице Финляндии работники океанариума Sea Life и медики провели спецоперацию пос спасению электрического угря, после того, как он проглотил фонарик одного из работников. Потенциально смертельный пациент мог навредить медикам, и работать пришлось осторожно. Об этом сообщает Yle.

Читай также: В США поймали двухметровую рыбу-молота

Сообщается, что инцидент произошел в Хельсинки, когда у работника океанариума выпал из рук фонарик прямо в аквариум, где обитает угорь Райпе. Отмечается, что он и раньше проявлял интерес к металлу и электрике, а потому мгновенно проглотил находку.

Выловить угря из сосуда было довольно сложно, поскольку сохранялась угроза электрического удара и это заняло больше времени, чем с обычными рыбами. Попутно работники океанариума искали медиков, который взялись бы за операцию. Ими оказались сотрудники столичной университетской ветклиники.

Читай также: В Австралии поймали уникальную гигантскую акулу

Ветеринару Окко Сукура удалось погрузить Райпе в наркоз и получасовую провести операцию по вызволению фонарика. В сообщении сказано, что во время процедуры жабры пациента окропляли обогащенной кислородом водой. Вернулся он в свой аквариум спустя семь часов.

Ранее сообщалось, что в Ирландии поймали шестижаберную акулу невиданных размеров.