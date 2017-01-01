Навального выдвинули в президенты России

Российский ЦИК ранее предупреждал о невозможности его регистрации кандидатом.

В Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

"За" высказались 746 участников собрания, голосовавших против или воздержавшихся не было, пишет "Радио Свобода".

Сборы инициативной группы в Москве прошли на пляже в Серебряном бору. После голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей - женой и детьми, и заявил: "Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы".

Говоря о бойкоте в случае недопуска к участию в выборах, Навальный заявил, что на этих выборах намерен выиграть.

"Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем эти выборы, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!", - заявил политик.

В конце выступления Навального в зал выпустили конфетти.

Председателем собрания избрали юриста команды Навального Ивана Жданова. По его словам, команда Навального надеется подать документы в ЦИК для выдвижения политика 24 декабря.

На 24 декабря запланировано собрание инициативных групп по выдвижению Навального еще в 20 городах России.

Во Владивостоке, в частности, сторонники Навального уже проголосовали за его выдвижение в качестве кандидата в президенты России. На собрании группы избирателей за участие Навального в выборах проголосовали более 600 человек.