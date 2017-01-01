Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Швейцарии хотят референдум об отношениях с ЕС

Комментариев: 0
Брюссель хочет заменить более 100 двусторонних соглашений с Швейцарией.
Швейцария недовольна Европейский Союзом
Швейцария недовольна Европейский Союзом

Президент Швейцарии Дорис Лейтард высказалась в пользу проведения референдума с целью прояснения отношений страны с Европейским союзом, сообщает Reuters.

Разногласия между Брюсселем и Швейцарией, которая не является членом ЕС, начали расти на фоне процесса выхода Британии из ЕС. В частности, Брюссель хочет заменить более 100 двусторонних соглашений, которые регулируют отношения с Берном.

Напряженность возросла на прошлой неделе, когда ЕС предоставил швейцарским фондовым биржам лишь ограниченный доступ к своему рынку, пригрозив последствиями за дискриминацию.

"Путь двусторонних отношений важен. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении двигаться. Поэтому фундаментальный референдум будет полезным ", - сказала Лейтард.

Переговоры о всеобъемлющем соглашении прошли в прошлом месяце после того, как Швейцария согласилась увеличить свой вклад в бюджет ЕС.

Такое соглашение обеспечит принятие Швейцарией соответствующих законов ЕС в обмен на увеличение доступа к единому рынку блока, что важно для швейцарского экспорта.

Однако заключению такого соглашения противостоит евроскептическая Швейцарская народная партия, которая сегодня является крупнейшей группой в парламенте.


 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Швейцария, референдум
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь