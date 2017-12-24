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Израиль задумался о собственной криптовалюте

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Криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте.
Шекель может стать электронным
Шекель может стать электронным

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты – "электронного шекеля" — в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке", сообщает ПРАЙМ со ссылкой на газету "Гаарец".

Отмечается, что Израиль – не первая страна, в которой возникла идея выпустить электронный аналог национальной валюты. В сентябре центральный банк Швеции опубликовал документ, в котором содержался анализ возможности создания электронной кроны "e-krona".

Однако, как пишет газета, израильская и шведская электронные валюты не станут полным аналогом криптовалюты биткоин - "зашифрованной, децентрализованной валюты, которую не выпускает ни одно правительство и которая не имеет четкого стоимостного эквивалента".

"В случае со Швецией или Израилем криптовалюта будет эквивалентна по стоимости существующей национальной валюте... Электронная версия не будет ставить перед собой цель изменить денежную систему страны", - отмечает издание.

Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

 
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Теги: Израиль, биткоин, криптовалюта
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Источник: korrespondent.net

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