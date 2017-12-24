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В Саудовской Аравии от принца требуют $6 миллиардов за свободу

Комментариев: 1
Принц не хочет платить, но готов уступить государству значительную долю в своей компании.
Принца аль-Валид бин Талал
Принца аль-Валид бин Талал
 
Власти Саудовской Аравии требуют от принца аль-Валида бин Талала, который был задержан по делу о коррупции, не менее 6 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
 
По данным издания, аль-Валид бин Талал на данный момент отказывается заплатить указанную сумму, считая, что таким образом он признает вину. Вместе с этим он заявил, что готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., но при условии, что продолжит ее возглавлять. 
 
 
Напомним, что решением созданного в Саудовской Аравии Комитета по борьбе с коррупцией в стране задержаны 11 принцев, 4 министра и десятки бывших министров. Всем задержанным предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств. Генпрокуратура страны в понедельник объявила, что эти аресты являются лишь первым этапом масштабной антикоррупционной войны.
 
Среди задержанных, которые содержатся в отеле класса "пять звезд", и один из богатейших людей Ближнего Востока - миллиардер принц аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов. Акции основанной им компании Kingdom Holding Corp. за последние три сессии подешевели на 21%, во вторник падение составило 10%.
 
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Теги: Саудовская Аравия, коррупция, принц
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    24.12.2017, 22:28
Оценка:  0
МаксимУм
а когда наших прынцев потрясут?
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