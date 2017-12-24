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В РФ уже заявляют о вмешательстве в выборы

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В ЦИК говорят, что готовы к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов".
Выборы в России
Выборы в России
 
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об иностранном вмешательстве в выборы президента РФ, пишут РИА "Новости". 
 
"Берется какая-то ситуация, интерпретируется совершенно не так, как на самом деле было, потом это начинает тиражироваться... Создается ... мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все там (в РФ) плохо. И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие моменты  приходилось предупреждать", - заявила Памфилова.
 
 
Также она отметила, что ЦИК готов к возможным разговорам о "непрозрачности подсчетов".
 
"У нас более 90 тысяч камер, прямая трансляция в интернете, любой может видеть", - отметила она.
 
"Мы увеличим практически в 2,5 раза комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые быстро считают голоса",- отметила председатель ЦИК и добавила, что процесс проверки подписей кандидатов также максимально прозрачен и идет "под камеру".
 
Как известно, очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года - годовщину аннексии Крыма Россией. 
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Теги: Россия, Президентские выборы в России, ЦИК, выборы в России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    24.12.2017, 22:29
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Самая главная для меня новость в этой статье - то, что в РФ вообще есть выборы!
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