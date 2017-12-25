В Москве автобус въехал в подземный переход: пятеро погибших

В результате аварии пять человек погибли, еще 15 получили травмы.

Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. Об этом сообщает Медуза.

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По предварительным данным, погибли четыре человека, 15 получили травмы.

“Автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице“, - отмечается в сообщении.

Также появились видео с места трагедии в Москве.

Впоследствии источник РИА Новости уточнил, что количество погибших выросло до пяти.

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Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по слова водителя, у автобуса отказали тормоза. При этом по данным Минтранса РФ, проверка перед рейсом показала, что автобус был исправен.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, 23 декабря в Румынии при столкновении фуры с микроавтобусом пострадали семь человек, среди которых один украинец.