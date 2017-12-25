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В Москве автобус въехал в подземный переход: пятеро погибших

Комментариев: 17
В результате аварии пять человек погибли, еще 15 получили травмы.
ДТП в Москве
ДТП в Москве
vk.com

Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. Об этом сообщает Медуза.

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По предварительным данным, погибли четыре человека, 15 получили травмы.

“Автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице“, - отмечается в сообщении.

facebook.com/yuri.kibirov
facebook.com/yuri.kibirov

Также появились видео с места трагедии в Москве.

Впоследствии источник РИА Новости уточнил, что количество погибших выросло до пяти.

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Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по слова водителя, у автобуса отказали тормоза. При этом по данным Минтранса РФ, проверка перед рейсом показала, что автобус был исправен.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", — говорится в сообщении.
 

Ранее сообщалось, 23 декабря в Румынии при столкновении фуры с микроавтобусом пострадали семь человек, среди которых один украинец. 

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Теги: москва, автобус, переход, ДТП, Россия
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Комментариев (17)
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Александр    25.12.2017, 22:46
Оценка:  0
Александр
Сюрпрайз мазафака!
romanenkoyg    25.12.2017, 22:45
Оценка:  -1
romanenkoyg
-5................
Zetergeistt    25.12.2017, 21:28
Оценка:  0
Zetergeistt
Сразу видно, специально наезд совершил. Проверяйте водятлов на психику перед рейсом!
chippolino2017    25.12.2017, 21:28
Оценка:  +3
chippolino2017
Помилуй Господи души погибших и сердца родственников успокой как-нибудь...
Alex_SV    25.12.2017, 21:28
Оценка:  -2
Alex_SV
Жаль людей, но когда они убивают наших на донбасе им наших не жалко, поэтому мне пох...
Коцман_Бобза    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +2
Коцман_Бобза
В Казани - в мечеть, в Москве - в переход. Автобусы против России. Вы проверьте откуда эти автобусы родом. Часом не американские?
Vesna_Krasna7    25.12.2017, 21:27
Оценка:  -1
Vesna_Krasna7
Остроумно?
Коцман_Бобза    25.12.2017, 21:27
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
А угадай с трех раз.
Колишній-східняк    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Уклона нет. Как он начал самостоятельное движение - непонятно?
Коцман_Бобза    25.12.2017, 21:26
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Если КПП обычная - нормальное положение сцепления - включено. Сломалась тяга сцепления и оно включилось. Автобус поехал на первой передаче. Это при условии что водила не поставил на нейтраль, а держал на отжатом сцеплении на включенной передаче.
Колишній-східняк    25.12.2017, 21:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Водитель-профессионал всегда поставит на нейтралку, а не будет насиловать сцепление.
Древний_Язычник    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +3
Древний_Язычник
автобус, зараза, тяжелее воздуха...
wahmurkadurnaya    25.12.2017, 21:26
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Навіщо чесним українцям баки забивати всілякою метушнею? Нехай там себе хоч в дупу чпокають, нам що з цього?
Глод    25.12.2017, 21:26
Оценка:  -12
Глод
ИГИЛ?
WTF2wtf    25.12.2017, 21:26
Оценка:  +12
WTF2wtf
Тагил
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