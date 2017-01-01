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В Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств

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Волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие.
Тюрьма в Мексике
Тюрьма в Мексике

По официальным данным 2017 год стал рекордным по количеству убийств в Мексике за 20 лет ведения соответствующей статистики. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Мексики, информирует Deutsche Welle.

Так, за 11 месяцев текущего года в стране зафиксировано 23 101 убийство, тогда как за весь 2011 год соответствующих производств было 22 409.

Издание отмечает, что волна насилия в Мексике усилилась за последнее десятилетие, после того, как в 2006 году бывший президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркомафии. С тех пор в связанных с наркотиками преступлениях погибли около 190 тысяч человек.

Напомним, 19 декабря в штате Веракрус неизвестный застрелил журналиста Гумар Переса, который посещал праздничное мероприятие в школе своего сына. Местная прокуратура в официальном заявлении предположила, что Перес был связан с организованной преступностью, а убийство организовала банда.

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Теги: рекорд, убийства, итоги года, Мексика, убийство
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Источник: korrespondent.net

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